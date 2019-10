Escher Ökodorf wächst und gedeiht

Die erste Werkstatt der Benu Academy hat Einzug in das Ökodorf Benu Village in Esch erhalten.

Der erste Containerblock steht. Die erste Upcycling-Werkstatt hat Einzug erhalten und die alte Scheune ist dank neuer Fenster wieder wetterfest. Es ist noch keine fünf Monate her, dass die Baugenehmigung für das Ökodorf Benu Village in Esch erteilt wurde. Und schon lassen sich erste Resultate auf dem Gelände des zukünftigen Ökodorfs hinter dem Haus auf Nummer 32 an der Rue d'Audun erkennen.



Zusammen wohnen und arbeiten, auf nachhaltige Art und Weise: So soll das Leben im Benu Village später aussehen ...