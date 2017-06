(L.E.) - "Ja, das könnte man durchaus als eine Art "kleng Schueberfouer" für Esch bezeichnen", so die CSV Gemeinderatsmitglieder André Zwally und Georges Mischo nach der Ratssitzung am Freitag auf LW-Nachfrage hin. Gemeint ist ein Vorschlag, den Mischo kurz zuvor in der Sitzung präsentiert hatte.

Die Idee von einer "Escher Fouer"



Derzeit gibt es in Esch/Alzette zwei Mal im Jahr eine Kirmes. Jede findet an zwei Standorten gleichzeitig statt. Die Osterkirmes an der Place des Remparts und an der Place Victor Hugo, sowie die Pfingstkirmes auf dem Rathausplatz und am Boulevard Prince Henri.



Eine Win-Win Situation für alle Beteiligten"



Die CSV schlägt nun vor, statt dieser vier kleinen Veranstaltungen künftig eine große, zweiwöchige Kirmes in der Stadtmitte zu veranstalten. Sozusagen eine "kleng Fouer". Als Standort schwebt der CSV das Zentrum der Stadt mit dem Rathausplatz, dem Parkplatz neben dem Justizgebäude und der Rue Helene Buchholtz vor dem Einkaufszentrum Marco Polo vor.



Laut Georges Mischo wäre dies eine "Win-Win" Situation für alle Beteiligten. Die neue Kirmes wäre attraktiver für Schausteller und Besucher und das Verkehrsproblem wäre gelöst.





Der Hintergrund



Während der Pfingstkirmes hatte es vor kurzem ein Verkehrschaos im Viertel Grenz und am sogenannten "Prenzerëng" gegeben. Dies unter anderem, weil während der Kirmeszeit der Boulevard Prince Henri nur in eine Richtung befahrbar ist.



Dass die Pfingstkirmes an zwei Standorten stattfindet, ist darauf zurückzuführen, dass sie früher am Brillplatz und am Rathausplatz stattfand. Dies auch auf Wunsch der Geschäftsleute hin, da man sich damals davon eine Belebung der Fußgängerzone in der - zwischen den beiden Plätzen liegenden - Alzettestraße erhoffte. Seit der Umgestaltung des Brillplatzes wurde die Kirmes auf den "Prënzereng" verlegt.



Seither wird oft unterstellt, dieser Standort erhalte neben der Kirmes auf dem Rathausplatz stets den zweiten Platz, was die Popularität angeht. Gleiches gilt für den Standort am Victor Hugo Platz während der Osterkirmes.

Reaktionen auf den Vorschlag

Die Präsidentin des Geschäftsverbandes und LSAP-Ratsmitglied Astrid Freis gab zu verstehen, dass die Schausteller oft Unzufriedenheit über den Standort am Boulevard Prince Henri geäußert hätten, sich viele mittlerweile aber auch damit abgefunden hätten.



Schöffe Henri Hinterscheid (LSAP) gab zu bedenken, dass die beiden Kirmestermine als Kirchenweihfeste vielen Eschern "heilig" seien, man aber über alles reden könne. Der nächste Schöffenrat müsse sich wohl nach den Wahlen im Oktober hiermit befassen, fügte Bürgermeisterin Vera Spautz (LSAP) abschließend hinzu.

Die Idee hat demnach Potenzial zum Wahlkampfthema zu werden.



