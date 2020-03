Wegen des Corona-Virus sagt die Stadt Esch die 19. Auflage der Escher Fuesent ab.

Escher Kavalkade abgesagt

Anne Julie HEINTZ

Kommendes Wochenende sollte traditionell die Escher Fuesent in der Minettmetropole gefeiert werden. Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus wurde die Veranstaltung abgesagt.

Der Escher Schöffenrat hat am Montagnachmittag diesen Entschluss gefasst. Auch soll die Veranstaltung nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Neben dem Umzug und der Après-Cavalcade am Sonntag sind ebenfalls die Kinderparty sowie die erste Escher Kapesëtzung am Samstag abgesagt worden. Das gleiche gilt auch für die Soirée brésilienne "One Night in Rio" am Freitag.