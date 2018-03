Escher Fuesend an diesem Wochenende

Nach der Kinderkavalkade am vergangenen Sonntag in Kayl, ist jetzt die Minettemetropole an der Reihe. Während zwei Tagen wird am Samstag und am Sonntag die Escher Fuesend gefeiert.

(LuWo) - Nach der Kinderkavalkade am vergangenen Sonntag in Kayl, ist jetzt Esch/Alzette an der Reihe. Am Samstag und am Sonntag wird die Escher Fuesend gefeiert. Dieses Jahr zeichnen das City Tourist Office und der Supporter-Club der Espérance gemeinsam für die Organisation verantwortlich.

Von einer Kinderparty...



Das närrische Treiben beginnt am Samstagnachmittag um 14 Uhr im Festzelt auf dem Rathausplatz mit einer Kinderparty. Anschließend lädt der Supporter-Club des Turnvereins Espérance zur Fuesrevue ein, die zum ersten Mal im Rahmen der Escher Fuesend stattfindet.



...zur Kavalkade



Am Sonntag wird der traditionelle Fastnachtsumzug durch die Straßen von Esch ziehen. Die diesjährige Auflage umfasst 62 Programmnummern davon 46 Festwagen, zehn Fußgängergruppen und sechs Musikgesellschaften. Die Karnevalisten kommen aus Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg.



Gewohnte Strecke



An der Festzugstrecke ändert sich nichts. So setzt sich der Umzug wie gewohnt um 14.30 Uhr auf dem Victor Hugo Platz in Bewegung. Durch die Rue Victor Hugo, du Nord, du Canal et du Brill gelangen Festwagen und kostümierte Teilnehmer zum Brillplatz, von wo es dann durch die Fußgängerzone zum Rathausplatz geht.



Zusätzlich zu den an der Kavalkade teilnehmenden Musikkapellen werden die Escher Biergaarbechtermusek und das Tyroler Tanzorchester in der Rue de l'Alzette aufspielen. Im Festzelt heizen Hoffi & Zambezi, Lorenz Büffel und das Ensemble Die Hofnarren & Crash Dummies die Stimmung weiter an, sodass die Escher Fuesend 2018 erst spät in der Nacht zu Ende gehen dürfte.