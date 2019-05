Eigentlich sollte die Fixerstube in Esch/Alzette bereits im Juli 2018 eröffnet werden, doch das Projekt verzögerte sich immer wieder.

Escher Fixerstube "spätestens im September"

(na/SC) - Aus einer parlamentarischen Antwort von Etienne Schneider an den LSAP-Abgeordneten Mars Di Bartolomeo geht hervor, dass die neue Fixerstube "Contact Esch" in der Rue de Luxembourg in Esch/Alzette zwar bereits teilweise im Juli eröffnet, aber erst im September 2019 voll operativ sein wird.

Das Café-Contact wird seine Türen vor September eröffnen und auch Sozialarbeiter werden ihre Arbeit bereits aufnehmen.



Der betreute Fixerraum an sich kann erst eröffnet werden, sobald das Betreuungsteam komplett und auf alle Eventualitäten vorbereitet ist.

4 Die geplante Fixerstube in Esch/Alzette im Januar. Foto: Guy Jallay

um weitere Bilder zu sehen. Die geplante Fixerstube in Esch/Alzette im Januar. Foto: Guy Jallay Der Fixerraum soll in einem blauen Container unterkommen. Foto: Guy Jallay Urprünglich sollte die Fixerstube im Juli 2018 ihre Türen öffnen. Foto: Guy Jallay Die Fixerstube vor der Renovation, 03.02.2014. Foto: LW Archiv

Die Eröffnung der neuen Fixerstube in Esch/Alzette war ursprünglich bereits für Juli 2018 vorgesehen, doch im April 2018 kündigte die Gemeinde an die Renovierungsarbeiten in der Nummer 130 Rue de Luxemburg länger dauern würden, als zunächst angenommen. Das Projekt sollte im Dezember 2018 abgeschlossen sein.



Auch dieser Abschlusstermin konnte jedoch nicht eingehalten werden. Grund für die erneute Aufschiebung ist ein Einwand bezüglich der Bauprozedur, wie der Escher Bürgermeister Georges Mischo auf Nachfrage von Vera Spautz (LSAP) erklärte.

Die fixerstube in der Nummer 130 Rue de Luxembourg vor der Renovation, 03.02.2014. Foto: LW Archiv

Der zukünftige Drogenkonsumraum wird sich in einem Containerbau hinter dem Haus befinden. Vier Krankenpfleger, drei Erzieher, zwei Sozialarbeiter und ein Psychologe werden dort tätig sein. 2018 wurde das Kontaktcafé der in Esch bereits bestehenden Einrichtung der Jugend- an Drogenhëllef 7.200 Mal aufgesucht.