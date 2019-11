Escher Einwohnerin Maria Céu: "Das ist meine Stadt"

Seit 47 Jahren fühlt sich die Portugiesin Maria Céu in der Südgemeinde zu Hause.

Maria Céu lebt seit 47 Jahren in Esch. An keinem anderen Ort auf der Welt fühlt sie sich heimischer, nicht einmal an ihrem Geburtsort in Portugal. Die Minettemetropole ist zu ihrer zweiten Heimat geworden, sie fühlt sich wohl und gut aufgenommen in der 36 000-Einwohner-Stadt, sagt die 66-jährige Portugiesin. Und dies von der ersten Stunde an.



Seit ihrer Niederlassung in der zweitgrößten Stadt des Landes Anfang der 1970er-Jahre lebt sie in der Rue Jean-Pierre Bauch im Viertel Grenz, unweit der Hiehl ...