Escher Déierepark: Not macht erfinderisch

Weil das Bamhauscafé geschlossen ist, bietet das Chalet im Tierpark auf dem Gaalgebierg Produkte zum Aufwärmen an.

Not macht bekanntlich erfinderisch, und so haben sich auch die Verantwortlichen aus dem Escher Déierepark an einige neue Situationen angepasst, mit denen sie coronabedingt konfrontiert waren. Wie Anne Meyers vom Tierpark erklärt, ist ab sofort das Chalet, das sich am Eingang zum Bamhauscafé befindet, geöffnet.

Weil letztgenanntes wegen den aktuellen Regelungen geschlossen bleiben muss, verkauft das Personal hier nun unter anderem Waffeln und heiße Schokolade zum Mitnehmen, aber auch Kekse ...