Escher Budgetvorlage: von "banal" bis "dynamisch"

Foto: Gerry Huberty

So sah noch vor einigen Tagen die Kreuzung der Rue Zénon Bernard mit der Rue Dicks im Escher Zentrum aus. Die Arbeiten in beiden Straßen werden 2021 weitergehen. Allerdings wird für den Geschmack der LSAP nächstes Jahr zu wenig in den Escher Straßenbau investiert.