Esch und Düdelingen: Zwei neue Testzentren im Süden

(SC) - Im Laufe der Woche werde in Esch und in Düdelingen zwei neue Corona-Testzentren ihre Türen öffnen. Grund dafür sei die steigende Nachfrage nach Corona-Tests, erklärte das Gesundheitsministerium in einer Mitteilung am Montagabend.

Das Testzentrum in Esch/Alzette befindet sich in der Nummer 2, Rue Jos Kieffer und wird am Dienstag um 12 Uhr den Betrieb aufnehmen. Hier muss man keinen Termin nehmen, allerdings werden nur Menschen mit einer Testverschreibung zugelassen. Das Zentrum wird ab Dienstag sieben Tage die Woche, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Die Teststation für die Large-Scale-Tests in der Route d'Esch bleibt bestehen.

Am Freitag um 12 Uhr eröffnet dann ein weiteres Testzentrum im Süden seine Türen. Das neue Drive-In-Zentrum, das bereits am Sonntag vorübergehend Testpatienten empfing, befindet sich am Laboratoire National de Santé (1, Rue Louis Rech) in Düdelingen.

Auch hier werden lediglich Menschen mit einer Verschreibung zugelassen. Ein Termin muss über die Internetseite des LNS vereinbart werden. Das Zentrum in Düdelingen ist montags bis samstags von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Beide Zentren testen lediglich Kinder, die älter als sechs Jahre sind.

Im Laufe der Woche würden eine Reihe von privaten Anbietern ihre Testkapazitäten ebenfalls hochschrauben, so das Gesundheitsministerium in der Mitteilung.



