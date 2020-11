Esch: Tierpark, Baumhäuser und Corona

Wie der Escher Déierepark und sein Baumhaushotel in Coronazeiten zum viel gefragten Urlaubsziel werden und welche Probleme dies schafft.

„Ursprünglich wollten wir einen Ort schaffen, an dem die Menschen zur Ruhe kommen. In letzter Zeit klappt das leider nicht immer.“ Anne Meyers, die Leiterin des Escher Déierepark, schmunzelt. Am Vortag, dem Sonntag vergangener Woche, wurden 1 100 Besucher am Haupteingang des Tierparks gezählt. Diese hohe Auslastung ist einerseits ein toller Erfolg, andererseits stellt sie Team und Tiere vor große Herausforderungen. Doch dazu, später mehr.

Grund des Besuches auf dem Escher Gaalgebierg war die Frage, wie die Angebote von Tierpark und Baumhaushotel in Coronazeiten angenommen werden ...