Esch: Stadt kauft Luxcontrol-Gebäude

Das Escher Musik-Konservatorium erhält zusätzliche Räumlichkeiten in einem geschichtsträchtigen Gebäude der hiesigen Industriekultur.

Das Musik-Konservatorium der Stadt platzt derzeit aus allen Nähten: Es fehlt an Platz. Vor diesem Hintergrund beschlossen die Gemeinderatsmitglieder am Freitag einstimmig den Kauf des Nachbargebäudes, in dem zuletzt die Firma Luxcontrol beheimatet war.

Das ehemalige Direktionsgebäude an der Avenue des Terres Rouges wechselt somit für 7,9 Millionen Euro den Eigentümer. Schöffe Andre Zwally (CSV) ging ausführlich auf die Geschichte des Objektes und auf seinen künftigen Verwendungszweck ein.

Ein Gebäude mit Geschichte.