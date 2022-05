Die Avenue Grande-Duchesse Charlotte soll im Sommer zumindest vorübergehend mit einem gesicherten Radweg ausgestattet werden.

Beschluss des Gemeinderates

Esch soll Pop-up-Radweg erhalten

Glenn SCHWALLER Die Avenue Grande-Duchesse Charlotte soll im Sommer zumindest vorübergehend mit einem gesicherten Radweg ausgestattet werden.

In Luxemburg-Stadt gab es sie bereits im vergangenen Jahr, nun soll auch Esch/Alzette einen bekommen. Die Rede ist von Pop-Up-Radwegen, also Radwegen, die nur vorübergehend eingerichtet werden.

Im Sommer soll demnach die Avenue Grande-Duchesse Charlotte in der Südgemeinde einen solchen Pop-up-Radweg erhalten. Der Escher Gemeinderat nahm einen entsprechenden Vorschlag von Rat Luc Theisen (CSV) am Freitagmorgen einstimmig an.

In beide Richtungen befahrbar

Auf einer Länge von einem Kilometer zwischen dem Benelux-Platz und der Kreuzung mit der Avenue de la Paix soll der vorübergehende Radweg auf einer Spur der Straße entstehen und so zahlreiche Stadtviertel anbinden, darunter Lallingen, Lankelz und Wobrecken. Der Pop-up-Weg soll bidirektional eingerichtet werden, was es ermöglicht, ihn in beide Fahrtrichtungen nutzen zu können.

Um die Sicherheit der Radfahrer zu garantieren, soll die Fahrbahn mit Absperrungen gesichert werden, wie Bürgermeister Georges Mischo (CSV) am Freitag in der Gemeinderatssitzung erklärte.

