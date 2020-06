Esch: Restaurant Chiche eröffnet zweite Filiale

Das Restaurant Chiche eröffnet am Montag in Esch – auf die Gäste warten orientalische Spezialitäten und Kunst.

Hereinspaziert. Heute öffnet das Restaurant Chiche, das ausschließlich von Flüchtlingen betrieben wird, in Nummer 125 in der Uelzechtstrooss in Esch seine Türen. Die Gäste werden aber nicht nur mit syrischen und libanesischen Spezialitäten verwöhnt. Auf sie warten auch Graffiti an den Wänden, Kunstmalereien und ein besonderes Ambiente, das zum Verweilen einlädt.

Das Chiche in Esch ist bereits die zweite Filiale, die von der gleichnamigen privaten Betreibergesellschaft eröffnet wird ...