Esch: Rathaus wieder im Corona-Modus

Auch an den Gemeindeverwaltungen geht die zweite Welle nicht spurlos vorbei. Die Escher Stadtverwaltung hat wieder in den Krisenmodus umgeschaltet.

Diese Woche dürften im Escher Rathaus Erinnerungen an den Frühling wach werden. Angesichts der steigenden Infektionszahlen und der neuen angekündigten Maßnahmen der Regierung hat der Schöffenrat am Montagnachmittag die stadtinterne Corona-Task-Force wieder aktiviert. Bis Ende dieser Woche sollen das Rathaus und seine gut 1.200 Mitarbeiter große Belegschaft wieder in den Corona-Modus wechseln.

Nur auf Termin

Sichtbarste Konsequenz davon dürfte sein, dass Besucher ab heute nur mehr mit Vorabtermin empfangen werden ...