Am Freitag wird Henri Hinterscheid zum letzten Mal an einer Escher Ratssitzung teilnehmen. Zum "politischen Eunuchen" will er nicht werden.

Esch: Rat Henri Hinterscheid tritt zurück

Luc EWEN „Ich werde aber keinesfalls zum politischen Eunuchen“, warnt der langjährige Escher Schöffe.

Der ehemalige Escher Schöffe und aktuelles Gemeinderatsmitglied, Henri Hinterscheid, wird am Freitag zum letzten Mal an einer Ratssitzung teilnehmen. Das bestätigte der 66-Jährige dem „Luxemburger Wort“.

„Ich werde aber keinesfalls zum politischen Eunuchen“, betont der langjährige LSAP-Politiker. Er werde sich weiter in seiner Partei, in Gemeindekommissionen und im Vereinsleben einbringen.

Henri Hinterscheid war 20 Jahre Ratsmitglied, davon 15 als Schöffe. Zu den Vorzeigeprojekten seiner Amtszeit als Schöffe gehört der Bau einer Passerelle zum Gaalgebierg und die Urbanisierung von Belval.

Als Präsident des Bussyndikates TICE prägte er den Begriff „Minettstram op Pneuën“, für den Superbus, der die Südgemeinden verbinden soll. Sein Einsatz gelte künftig unter anderen dem neuen Pfadfinderheim der Diables Rouges.

Nächstgewählter als Gemeinderatsmitglied auf der LSAP-Liste ist Fritz Remakel, der aber zugunsten von Stéphane Biver auf das Mandat verzichtet.

