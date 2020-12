Die Stadt Esch reagiert mit besonderen Tannenbäumen auf das Attentat von Trier.

Esch: Pflanzenkübel für mehr Sicherheit

Luc EWEN In Esch/Alzette reagiert man mit besonderen Tannenbäumen auf das Attentat von Trier.

Nachdem die Stadt Luxemburg den Zugang zu ihren Fußgängerzonen mit Betonblöcken blockiert hat, handelte nun auch die Stadt Esch. Am Freitag wurden in der Alzettestraße Pflanzenkübel aus Metall aufgestellt.

Hauptstadt: Betonblöcke für die Sicherheit Ab Mittwochabend wurden Betonblöcke in der hauptstädtischen Fußgängerzone zur Sicherheit der Besucher aufgestellt. Wann Betonpoller installiert werden, ist noch nicht geklärt.

„Wir wollen und müssen auf den grausamen Vorfall in Trier reagieren“, sagte Bürgermeister Georges Mischo dem LW. Es gehe darum, eine eventuelle Aktion eines Trittbrettfahrers zu verhindern. Man habe sich für die Behälter entschieden, weil die optisch schöner seien als „Stücke einer kalifornischen Mauer“, so Mischo.

Die Kübel gehören der städtischen Gärtnerei und wurden bereits mehrmals in den Sommermonaten in den Fußgängerzonen von Esch aufgestellt. Nun wurden sie unter anderem mit Tannenbäumen geschmückt und so aufgestellt, dass die längste Fußgängerzone des Landes keine lange gerade Strecke mehr bietet.

Die Zufahrt für Lieferanten bleibt möglich, man kann aber nicht mehr ungehindert vom Rathaus- zum Brillplatz durchfahren.

