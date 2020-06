Esch: Opposition einig gegen WG-Bestimmungen

Die gesamte Opposition im Escher Gemeinderat ist sich in ihrer Kritik am Schöffenrat einig: Die neuen Bestimmungen zu den Wohngemeinschaften stellen ein No-Go dar.

Die Polemik um die neuen Regeln betreffend Wohngemeinschaften in Esch hält weiter an. Dass Personen, mit Verweis auf dem neuen allgemeinen Bebauungsplan (PAG), verwehrt wurde, sich in Einfamilienhäusern anzumelden, weil sie nicht mit den anderen Bewohnern verwandt oder in einer Beziehung sind, stößt der gesamten Opposition sauer auf.

„Ich habe zwei Bekannte, die unter sich befreundet sind ...