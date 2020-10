Esch: Neuer Standort für Polizeihof gesucht

Beschlagnahmte Autos blockieren öffentliche Parkplätze auf dem „Parking Terres Rouges“ in Esch.

Am vergangenen Freitag standen auf dem Parkplatz an der Avenue des Terres-Rouges in Esch, gleich gegenüber dem Escher Konservatorium und neben dem Gebäude von Luxcontrol, plötzlich sechs Autos, die mit einer Parkkralle blockiert waren. Gleich mehrere Bürger waren daraufhin an die Stadtverwaltung herangetreten. Sie waren beunruhigt und beklagten sich gleichzeitig über den dadurch entstandenen mangelnden Parkraum.

Doch auch die Verantwortlichen der Gemeinde konnten sich das Auftauchen der Autos an dortiger Stelle vorerst nicht erklären ...