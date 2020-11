Esch: Künstlerhöhle, die Sechste

Projekt „Bâtiment 4“: Das Kollektiv Cueva lädt zu einer kurzlebigen Ausstellung auf der Brache Esch-Schifflingen ein.

Die temporären Kunstinitiativen des Künstlerkollektivs Cueva gehören längst zum kulturellen Geschehen in der Stadt Esch. Fünf Mal bereits hat das Escher Künstlerensemble in den vergangenen Jahren alte, leer stehende Gebäude, wenige Wochen vor deren Abriss oder Sanierung, in bunte, artistische Schauplätze verwandelt.

Am 13. November folgt die Eröffnung der sechsten und bisher größten kurzlebigen Galerie des Kollektivs. Dies im „Bâtiment 4“ auf der Brache Esch-Schifflingen.

Kleine und große Talente

Sage und schreibe 106 Künstler gehen bei der sechsten Ausgabe ans Werk ...