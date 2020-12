Die Corona-Krise ist nicht spurlos an der Stadt Esch vorbeigezogen. Gerechnet wird für 2020 mit Mindereinnahmen in Höhe von 22 Millionen. Trotzdem will Esch massiv in den Kulturbereich investieren.

Lokales 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Esch investiert trotz Mindereinnahmen weiter in Kultur

Nicolas ANEN Die Corona-Krise ist nicht spurlos an der Stadt Esch vorbeigezogen. Gerechnet wird für 2020 mit Mindereinnahmen in Höhe von 22 Millionen. Trotzdem will Esch massiv in den Kulturbereich investieren.

„Das Jahr 2020 ist kein Jahr wie ein anderes. Wir wurden weltweit alle von einem Virus und einer Pandemie überrascht“, begann am Mittwoch der Escher Bürgermeister Georges Mischo (CSV) seine Rede zum Haushaltsplan der Stadt für 2021. Für die Stadt Esch sind die finanziellen Konsequenzen der Pandemie jedenfalls beachtlich: 2020 wird sie mit etwa 22 Millionen Euro weniger auskommen müssen als im Vorfeld geplant. In den kommenden Jahren wird dies nicht besser ...