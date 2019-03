Tausende Fuesboken haben am Sonntag bei der Escher Kavalkade ausgiebig gefeiert. Hier die schönsten Bilder.

Esch in Hochstimmung

Am Wochenende herrschte in Esch/Alzette Ausnahmezustand. Zum 18. Mal wurde traditionell die Escher Fuesend gefeiert. Im Festzelt auf dem Rathausplatz wurde am Samstag um 14.30 Uhr die 18. Ausgabe der Escher Fuesend eingeläutet. Los ging es mit der traditionellen Kinderparty, zu der viele bunt verkleidete Kinder erschienen waren. Abends um 20 Uhr stand mit der neuen Escher Fues-Revue ein satirisches Spektakel auf dem Programm.

Der Höhepunkt des närrischen Treibens war der traditionelle Fastnachtsumzug am Sonntagnachmittag. Tausende Besucher hatten sich in der Minettmetropole eingefunden, um das bunte Treiben hautnah mitzuerleben. Wie bereits in den vergangenen Jahren hatten die Teilnehmer bei der Gestaltung der Wagen viel Fantasie bewiesen. Auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite.



59 Vereine beteiligten sich am diesjährigen Umzug. Die Karnevalisten kamen aus Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Insgesamt 33 Festwagen, 15 Fußgängergruppen und elf Musik-gesellschaften waren mit von der Partie.



Durch die Rue Victor Hugo, Rue du Canal und Rue du Brill gelangten die Festwagen und kostümierten Teilnehmer zum Brillplatz. Von dort aus ging es durch die Fußgängerzone zum Rathausplatz.