Die Fuesboken waren am Sonntag in Esch/Alzette unterwegs. Das "Luxemburger Wort" zeigt die schönsten Bilder der Kavalkade.

Escher Kavalkade

Esch feiert die Fuesent

Mike STEBENS Die Fuesboken waren am Sonntag in Esch/Alzette unterwegs. Das "Luxemburger Wort" zeigt die schönsten Bilder der Kavalkade.

Am Wochenende fand wieder die Escher Fuesent statt. Höhepunkt war die große Kavalkade. Die Minettmetropole war am Sonntagnachmittag fest in der Hand der Narren. Mehr als 60 Vereine mit über 1.200 Teilnehmern waren Teil des Festumzugs. Dieser ging von der Rue Victor Hugo über die Brill- und Kanalstraße und mündete in der Alzettestraße, wo die Party bis Mitternacht auf der Place de l'Hôtel de Ville im Festzelt weiter ging. Für gute Stimmung sorgten DJ Christian du Coin und die Coverband De Pänz.

15 Mehr als 60 Vereine mit über 1.200 Teilnehmern waren Teil des Festumzugs. Fotos: Laurent Blum

Die Garden gehörten zu den Attraktionen des Umzugs. Fotos: Laurent Blum Einige Umzugsteilnehmer wollten hoch hinaus. Fotos: Laurent Blum Die Stimmung war ausgelassen. Fotos: Laurent Blum Es ging hoch her beim Fastnachtsumzug. Fotos: Laurent Blum Auch die Kleinsten kamen auf ihre Kosten. Fotos: Laurent Blum Zahlreiche Zuschauer strömten nach Esch. Fotos: Laurent Blum Auch die Paw-Patrol ließ sich in Esch blicken. Foto: Laurent Blum Bei den Kostümen war der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Foto: Laurent Blum Die Musikvereine sorgten für Stimmung beim Umzug. Foto: Laurent Blum





Bereits am Freitag wurde am brasilianischen Abend bis tief in die Nacht gefeiert. Am Samstagnachmittag fand der Kannerfuesbal statt, am Abend stand dann die Fues Fiesta an. Das Wochenende war damit prall gefüllt in Esch.

