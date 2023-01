Der amtierende Bürgermeister will sein Amt verteidigen. Sein größte Herausforderer steht bereits fest.

Gemeindewahlen 2023

Escher Bürgermeister Georges Mischo wird erneut antreten

Glenn SCHWALLER Der amtierende Bürgermeister will sein Amt verteidigen. Sein größte Herausforderer steht bereits fest.

Der amtierende Escher Bürgermeister Georges Mischo (CSV) will sein Amt bei den Gemeindewahlen im Juni verteidigen. Am Dienstagabend stellte die Escher CSV ihre fast runderneuerte Kandidatenliste für die Wahl vor.

Neben Mischo werden auch die beiden aktuellen Schöffen Christian Weis und André Zwally sowie die drei Gemeinderäte Bruno Cavaleiro, Catarina Simoes und Jacques Müller wieder antreten. Gleichzeitig befinden sich 13 neue Kandidatinnen und Kandidaten auf der Wahlliste, die aus insgesamt zehn Männern und neun Frauen besteht.

Faltz soll Bürgermeisterposten für LSAP zurückgewinnen

Mischo zeigte sich bei der Präsentation am Dienstagabend siegesbewusst und visierte einen weiteren Zugewinn im Vergleich zu den Gemeindewahlen vor sechs Jahren an. Sein größter Herausforderer um den Posten im Escher Rathaus dürfte Steve Faltz werden. Der Sozialdemokrat soll die LSAP nach sechs Jahren in der Opposition wieder zurück auf den Bürgermeistersessel führen.

Georges Mischo: "Man darf nie fanatisch sein" 22 Abgeordnete erleben ihre erste Legislaturperiode in der Chamber. Georges Mischo will sportliche Akzente setzen und auch innerhalb Luxemburgs Grenzen überwinden.

Bei den vergangenen Wahlen im Jahr 2017 verlor die LSAP nämlich die Poleposition in der traditionell links orientierten Südgemeinde an die CSV. Diese leitet seitdem erstmals die Geschicke der Minettmetropole in einer Koalition mit Déi Gréng und der DP.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.