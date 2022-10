Die Südgemeinde hat diese Woche neue Stromsparmaßnahmen beschlossen. Betroffen sind die Straßenbeleuchtung und der Weihnachtsmarkt.

Beleuchtung wird reduziert

Esch beschließt neue Energiesparmaßnahmen

Glenn SCHWALLER

Die hohen Energiepreise setzen nicht nur Privathaushalten und Betrieben, sondern auch den Gemeinden zu. Um den Energieverbrauch zu reduzieren, hat Esch nun weitere Stromsparmaßnahmen beschlossen. Dies teilte die Kommune am Mittwoch in einem Presseschreiben mit.

Straßenbeleuchtung wird zurückgefahren

So werden öffentliche Gebäude wie die Bibliothek, das Bridderhaus oder das Musikkonservatorium nur noch während sechs Stunden am Tag beleuchtet, dies jeweils von 16 Uhr bis 21 Uhr.

Zudem wird es auf den Straßen dunkler. Die Straßenbeleuchtung wird abends eine Stunde später eingeschaltet und morgens eine Stunde früher ausgeschaltet. Diese Maßnahme tritt bereits diese Woche in Kraft.

Beleuchtung auf dem Weihnachtsmarkt wird heruntergefahren

Auch der Weihnachtsmarkt ist von den Energiesparmaßnahmen betroffen. Während die Beleuchtung bei bisherigen Auflagen jeweils während zwölf Stunden am Tag eingeschaltet war, werden die Lichter in diesem Jahr nur noch während höchstens sechs Stunden brennen. Dies verringere den Stromverbrauch um 50 Prozent, wie es seitens der Gemeinde heißt. Nur freitags und samstags sollen die Lichter eine Stunde länger brennen dürfen.

Bei den diese Woche beschlossenen Schritten handelt es sich nicht um die ersten Maßnahmen, die die Gemeinde zum Energiesparen beschlossen hat. Bereits seit dem 1. Oktober wurde die Temperatur in öffentlichen Gebäuden wie Büros oder Schulen auf 20 Grad gesenkt. In den Sporthallen, Werkstätten und Lagerhallen sind es sogar nur 15 Grad. Die Heizanlagen in den Parkhäusern wurden indes komplett heruntergefahren.

