Minister François Bausch kündigt den Bau eines regionalen Polizeikommissariats in Raemerich an. Nur die CGDIS-Kaserne wird am Boulevard Meyer entstehen.

Esch: Aus für gemeinsame Polizei- und CGDIS-Kaserne

Luc EWEN Minister François Bausch reagiert auf LW-Bericht vom Freitag und kündigt den Bau eines regionalen Polizeikommissariats in Raemerich an.

„Infrage gestellt“ titelte das „Luxemburger Wort“ am Freitag in Bezug auf den geplanten Bau einer gemeinsamen Polizei- und Rettungsdienstkaserne am Escher Boulevard Aloyse Meyer ...