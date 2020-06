Esch: Auf einmal war die Ausstellung weg

Erstaunt war die Mannschaft des Resistenzmuseums in Esch allemal. Ihre Freilichtausstellung war am helllichten Tag vom Brillplatz einfach verschwunden. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

„Wo ist denn unsere Ausstellung hin?“, fragte am vergangenen Donnerstag gegen Feierabend ein Mitarbeiter des Escher Resistenzmuseums seine Kollegen. Hatte er noch am selben Morgen die 16 Rectoverso-Leinwände auf dem Brillplatz gesehen, waren sie am Abend nicht mehr da.

So wurde der Diebstahl bemerkt, erzählte Frank Schroeder, der Direktor des Resistenzmuseums, am Dienstag auf Nachfrage: „Wir haben keine richtige Erklärung. Die Ausstellung ist einfach verschwunden.“

Keine politische Absicht erkennbar