Astrid Freis wird nach zehn Jahren den Vorsitz des Escher Geschäftsverbandes abgeben. Dies kündigte sie während der Generalversammlung des Geschäftsverbandes an.

Esch: Astrid Freis gibt Präsidentenposten ab

Von Raymond Schmit

Die wachsende Konkurrenz auf der grünen Wiese und vor allem im Internet machen dem traditionellen Handel in den Innenstädten zu schaffen. Das Phänomen geht auch nicht spurlos an Esch/Alzette vorüber. Mit der Entwicklung beschäftigte sich der Geschäftsverband am Mittwochabend in seiner Generalversammlung.

Astrid Freis tritt zurück

Astrid Freis hat sich jahrelang für die Escher Geschäftswelt eingesetzt. Foto: Guy Jallay

Für Präsidentin Astrid Freis war es die letzte Generalversammlung. Sie kündigte an, dass sie nach zehn Jahren den Vorsitz des Geschäftsverbandes abgeben wird. Vorerst allerdings bleibt sie im Amt. Bis Anfang 2020 sollen potenzielle Nachfolger die Gelegenheit haben, sich zu bewerben. Voraussichtlich im Januar soll eine Generalversammlung sich über die Zusammensetzung des neuen Vorstands aussprechen.

Dauerkrise im Handel

Den Absatzrückgang aufgrund der ungeliebten Konkurrenz stellte Astrid Freis in den Mittelpunkt ihrer letzten Rede vor einer Mitgliederversammlung. So sprach sie von einer seit Jahren dauernden Krise des Handels besonders in den Stadtzentren.

Diese negative Entwicklung führte sie unter anderem auf eine sinkende Kaufkraft aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten sowie auf den Onlinehandel zurück, der vor allem bei jüngeren Leuten immer beliebter wird. Um dem entgegenzusteuern, habe sich die Escher Geschäftswelt der nationalen Plattform „Lëtzshop“ angeschlossen.

Noch keine klare Antwort

Auch die großen Geschäftsflächen, die im Land und in Grenznähe aus dem Boden schießen, tragen nicht unbedingt dazu bei, den Blick in die Zukunft mit Optimismus zu verbinden. Man sei sich der Herausforderungen bewusst, habe aber noch keine klare Antwort darauf gefunden, räumte Astrid Freis ein.

Und sie betonte, der Geschäftsverband sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, könne aber nicht für den Kundenrückgang verantwortlich gemacht werden. Sie riet, dauernd wachsam zu bleiben und auf die Wünsche der Kundschaft einzugehen. Und schließlich brachte die scheidende Präsidentin auch noch eine optimistische Note in ihre Ausführungen, indem sie sich überzeugt gab, dass es durch eine Bündelung der Kräfte gelingen werde, die Anziehungskraft des Stadtzentrums zu erhalten.

Veranstaltungen, um Kunden anzuziehen

Auch wenn es nicht immer rosig um die Escher Geschäftswelt steht, während der Straßenverkäufe finden nach wie vor viele den Weg in die Fußgängerzone. Foto: Lex Kleren/LW-Archiv

Auch im vergangenen Jahr wurden zahlreiche Veranstaltungen organisiert, um der Kundschaft einen Einkauf in Luxemburgs zweitgrößter Stadt schmackhaft zu machen. Diese reichen von einem Oldtimerumzug über Aktionen zum Vater- und zum Muttertag, bis hin zum Gesangswettbewerb „Luxembourg’s next Popstar“.

Ähnlich sieht das Programm für 2019 aus. Die Braderie findet am 6. Juni statt und die „Journée française“ am 14. Juli. Der Kulturlauf ist am 8. September und der Herbstmarkt am 14. September vorgesehen. Stark ermäßigte Preise gibt es zum Black Friday am 29. November. Verkaufsoffene Sonntage sind am 8., 15. und 22. Dezember.

Große Hoffnungen setzt man in die Nacht der Kulturen am 4. und 5. Mai sowie in die 20. Auflage des Gaymat-Festivals. Beide Veranstaltungen sollen nicht nur der Stadt Besucher, sondern auch der Geschäftswelt Kundschaft bescheren.

Stadt Esch will Beitrag leisten

In der Versammlung wurde betont, dass der Geschäftsverband bereit sei, Beiträge zum europäischen Kulturjahr 2022 in der Südregion zu leisten. Schöffe Pim Knaff versicherte den Geschäftsleuten, dass von den Gemeindeverantwortlichen bereits Maßnahmen zur Aufwertung des Stadtzentrums ergriffen worden seien.

Nach einer Konsultationsphase sei eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, um eine kurz-, mittel- und langfristige Strategie auszuarbeiten. Daneben erinnerte der Schöffe an die Kampagne für eine saubere Stadt.

Zu einer Aufwertung sollen auch neues Stadtmobiliar und eine bessere öffentliche Beleuchtung beitragen. Hoffnungen setzt man in die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung. Sie soll Maßnahmen für die künftige Entwicklung des Escher Geschäftslebens ausarbeiten. Allerdings räumte Pim Knaff ein, dass eine Wiederbelebung des Stadtzentrums nur durch gemeinsame Anstrengungen von Politik und Handel zu erreichen sei.