von Luc Ewen

Der ehemalige Escher Schöffe Muck Huss tritt laut Medienberichten aus der Escher Sektion von "Déi Gréng" aus. Er will so gegen die bevorstehende Koalition mit der CSV protestieren.

Der Hintergrund: Die Sondierungsgespräche in Esch/Alzette sind abgeschlossen. Es wird hier aller Wahrscheinlichkeit nach eine Koalition zwischen CSV, "Déi Gréng" und der DP geben. Vorausgesetzt, die laufenden Koalitionsverhandlungen fruchten. Doch das schmeckt nicht jedem.

Wie die französischsprachige Tageszeitung "Le Quotidien" in ihrer Wochenendausgabe berichtet, meldet sich nun der linke Flügel der Escher Lokalsektion von "Déi Gréng" zu Wort. Die Parteimitglieder Jean, genannt "Muck", Huss und André Gilbertz beschweren sich im Artikel darüber, dass die Partei eine Koalition mit der CSV in Erwägung zieht. Die sei stets "profondément anti-Eschois", also "tiefgreifend gegen Esch" gewesen.

Der Leitung der Escher Sektion von "Déi Gréng" um den Schöffen Martin Kox werfen dessen Amtsvorgänger Huss und das langjährige Parteimitglied Gilbertz nun vor, im Alleingang entschieden zu haben keine Gespräche mit der LSAP zu führen. Dass die LSAP selbst in einer internen Sitzung beschlossen hatte, an keinen solchen Gesprächen teilzunehmen und der CSV das Initiativrecht zu überlassen, findet im "Quotidien"-Artikel allerdings keine Erwähnung.

Laut Muck Huss habe es auf seine Nachfrage bei der nationalen Parteileitung hin geheißen: "Parlez avec le CSV et fermez le sac". Sinngemäß: "Redet mit der CSV und schließt die Sache ab."



Nun wollen Jean Huss und André Gilbertz laut "Quotidien" Konsequenzen ziehen. Der Mitgründer von "Déi Gréng" Muck Huss will demnach aus der Escher Parteisektion austreten. André Gilbertz will ein Sabbat-Jahr einlegen.



Jean Huss hatte die CSV in früheren Interviews mit einer "bleiernen Glocke" verglichen und sich stets - auch auf nationaler Ebene - gegen Koalitionsgedanken mit den christlich-sozialen ausgesprochen.





