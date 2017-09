(str) - Das zweite Mal wurde ihm zum Verhängnis. Nachdem gestern Morgen ein Einbruch in eine Gaststätte in der Rue du Brill gemeldet wurde, führten die Ermittlungen schnell zu einem Tatverdächtigen. Der Mann konnte am Escher Bahnhof festgenommen werden.



Bei einer Hausdurchsuchung wurde zunächst Tatwerkzeug und Pfefferspray sichergestellt. Dann fanden die Polizisten auch Diebesgut – bei dem Einbruch war eine DJ-Ausrüstung, Geld und Zigaretten gestohlen worden.



Mit der Beweislage konfrontiert, gab der Mann dann im Verhör nicht nur diesen Einbruch zu, sondern auch einen weiteren in der gleichen Gaststätte in der Nacht zum Freitag. Er wurde einem Untersuchungsrichter vorgeführt.