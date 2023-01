Die Minettemetropole ist seit dieser Woche die 35. Fairtrade-Gemeinde des Landes - und um ein Kunstwerk reicher.

Gerechter Handel

Esch/Alzette vollzieht Mentalitätswandel

Mike STEBENS Die Minettemetropole ist seit dieser Woche die 35. Fairtrade-Gemeinde des Landes - und um ein Kunstwerk reicher.

Am Montag hatte der Escher Gemeinderat zur offiziellen Verleihung des Labels „Fairtrade Gemeng“ ins Escher Rathaus eingeladen. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Werk des luxemburgischen Künstlers Daniel Mac Lloyd vorgestellt: Die „Choose Fairtrade Wall“, ein Fresko, welches sich an einer Trafostation in der Rue Michel Rasquin in Lallingen befindet.

Gleich zu Beginn entschuldigte sich der Schöffe Martin Kox (Dei Gréng): Man habe sich dazu entschlossen, sich im Rathaus zu versammeln und das Kunstwerk lediglich an die Leinwand des Escher Gemeinderats zu projizieren, statt es in echt einzuweihen. Die Wahrscheinlichkeit von Regen sei im Januar doch zu hoch. Er sollte damit Recht behalten, das Wetter spielte am Montag nämlich nicht mit.

Jean-Louis Zeien von Fairtrade Luxemburg überreichte der Gemeinde Esch am Montag das FairTrade-Label. Foto: Guy Jallay

Martin Kox erläuterte weiter, man warte schon seit einigen Jahren auf dieses Label und sei froh, es endlich erhalten zu haben. Er lobte die „Fairtrade Wall“, da diese den Einwohnern von Esch zeigen würde, woher die Produkte stammen, die sie einkaufen.

Kaffee, Tee und Schokolade aus fairer Produktion

Esch übernimmt Verantwortung, da in Zukunft Produkte, die bei Veranstaltungen der Escher Gemeinde zur Verfügung gestellt werden, ausschließlich aus fairer Produktion stammen werden. Dazu zählen beispielsweise Kaffee, Tee und Schokolade.

Der Schöffe Martin Kox freute sich über die Auszeichnung seiner Gemeinde. Foto: Guy Jallay

In Zukunft werde zudem ebenfalls die Kleidung der Gemeindemitarbeiter aus fair hergestellter Baumwolle hergestellt. Des Weiteren sei man auf lokale Händler und Restaurants zugegangen und hätte sie ermutigt, Fairtrade-Produkte zu nutzen. Das Motto lautet: „Think global, act local“.

Jean-Louis Zeien lobt die Verantwortlichen der Gemeinde

An dieses Leitmotiv knüpfte Jean-Louis Zeien, der Präsident von Fairtrade Lëtzebuerg an. Er machte darauf aufmerksam, dass Esch die 35. Gemeinde des Landes ist, die auf Fairtrade setzt. „Esch denkt nicht nur über Nachhaltigkeit nach, sondern handelt auch“, lobte er die Verantwortlichen der Gemeinde.

Esch denkt nicht nur über Nachhaltigkeit nach, sondern handelt auch. Jean-Louis Zeien, der Präsident von Fairtrade Lëtzebuerg

Durch diese Aktion würde nicht weniger als ein Mentalitätswandel vollzogen. Jean-Louis Zeien machte darauf aufmerksam, dass in den über 70 Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika, aus denen Fairtrade-Produkte stammen, ein existenzsicherndes Einkommen für die betroffenen Arbeiter garantiert sei.

Die Menschenrechte werden gestärkt

Außerdem würden die Menschenrechte gestärkt, beispielsweise in Bezug auf Kinderarbeit. Er beklagte, dass diese seit Beginn der Pandemie in Ländern wie Mali und Burkina Faso zugenommen habe. Aus diesen Ländern würden Kinder entführt und an die Elfenbeinküste und Ghana verkauft, die zu den weltweit größten Kakao-Produzenten zählen.

Luxemburg müsse deswegen wirtschaftlich umdenken, so wie es jetzt in Esch geschehen ist. Darüber zeigte sich Jean-Louis Zeien extrem erfreut und übergab gut gelaunt das Fairtrade-Zertifikat an Bürgermeister Georges Mischo (CSV).

Durch dieses Zertifikat wurde aus Esch eine Fairtradegemeinde. Foto: Guy Jallay

Die Nichtregierungsorganisation (NGO) Fairtrade Lëtzebuerg feierte im Oktober 2022 Geburtstag. Sie setzt sich seit 30 Jahren für einen gerechteren Welthandel ein. Nur wer die Arbeitsbedingungen, welche Fairtrade voraussetzt, erfüllt, darf seine Produkte mit dem Label schmücken. Dazu zählen auch Maßnahmen zur Verringerung des Wasserverbrauchs, der CO2-Emissionen sowie zur Erhaltung der Biodiversität. Zuletzt setzte sich die Organisation für ein Lieferkettengesetz auf nationaler und europäischer Ebene ein, welches das Einkaufen von Produkten, die durch Zwangsarbeit entstanden sind, verbieten soll.

