Seit Samstagabend wurde eine Jugendliche aus Esch/Alzette vermisst. Die Polizei gab am Montagabend Entwarnung.

Esch/Alzette: Vermisste 15-Jährige wiedergefunden

Seit Samstagabend wurde eine Jugendliche aus Esch/Alzette vermisst. Die Polizei gab am Montagabend Entwarnung.

(mbb/jt) - Seit Samstagabend, 22:00 Uhr, wurde die 15-jährige Angela C. aus Esch/Alzette vermisst. Zwei Tage später gibt die Polizei nun Entwarnung: Die Jugendliche sei am Montagnachmittag gegen 14 Uhr bei bester Gesundheit angetroffen worden. Die Fahndung wurde somit eingestellt, so die Behörde in einem Communiqué.

Die Polizei bedankte sich für die Mithilfe der Bevölkerung. Die Vermisstenmeldung inklusive Foto war zuvor dutzendfach auf Facebook geteilt worden.