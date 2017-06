(na) - In der Nacht zum Samstag, gegen 22.45 Uhr, prallte ein Autofahrer mit seinem Wagen in ein stationiertes Fahrzeug in der Escher Rue du Canal. Eine Polizeistreife, kurz nach dem Unfall eingetroffen, konnte beobachten, wie der Autofahrer flüchtete und nahm die Verfolgung auf.



Die Beamten verloren das Auto aus den Augen. Doch nur kurze Zeit später wurde ihnen ein weiterer Zusammenstoß, diesmal in der Rue du Brill, gemeldet.

Zu Fuß weiter



Beim Fahrer handelte es sich um die Person, die auch den Unfall in der Rue du Kanal verursacht hatte. Dieser flüchtete nun zu Fuß, konnte aber schnell von den Polizisten eingeholt werden.



Wie die Polizei mitteilte wurde insgesamt Schäden an zwei Gebäude, an einem Stromverteilerkasten und an vier Fahrzeugen festgestellt.

Es stellte sich heraus, dass der Mann betrunken war. Ein Drogentest verlief ebenfalls positiv. Außerdem war sei Fahrzeug nicht versichert und er war nicht in Besitz einer Aufenthaltsermächtigung.



Weiter trug er 24 Gramm Marihuana bei sich. Die Drogen und sein Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Der Mann wurde protokolliert.