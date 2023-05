Wo drückt der Schuh im Minette? Lesen Sie unsere Berichte vor den Gemeindewahlen.

Lokales 6 Min.

Gemeindewahlen

Esch/Alzette und der Süden: die Ausgangslage vor den Wahlen

Wo drückt der Schuh im Minette? Lesen Sie unsere Berichte vor den Gemeindewahlen.

Düdelingen: Rückschläge in der Innenstadt

Düdelingen blickt in eine aufregende Zukunft. Bereits beschlossene Vorhaben werden das Stadtbild der viertgrößten Gemeinde des Landes in den kommenden Jahren drastisch verändern. Zwei Projekte stechen dabei besonders hervor. Für den Einzelhandel in Düdelingen hingegen läuft nicht alles rund. Zum Artikel. (erschienen am 29.03.2023)



Kampf gegen das Unsicherheitsgefühl in Esch/Alzette

Die zweitgrößte Stadt des Landes befindet sich sichtbar im Aufbruch. An gefühlt allen Ecken wird an der Zukunft von Esch/Alzette gearbeitet, Bauprojekte schießen förmlich aus dem Boden, gänzlich neue Stadtviertel entstehen. Sicherheit, Mobilität, Stadtplanung – in der Minettmetropole könnten mehrere Themen über den Ausgang der Gemeindewahlen entscheiden. Weiterlesen. (31.03.2023)

Lesen Sie auch: Straßenumfrage: „Man fühlt sich in Esch nicht mehr sicher“

Petingen: Wellnesshotel lässt die Wogen hochgehen

In Petingen wird seit Wochen über ein geplantes Hotel im Rodanger Viertel Doihl diskutiert. Das Hotel soll 100 Meter lang und zwölf Meter hoch werden. 59 Zimmer sind vorgesehen. Geplant ist neben dem Hotel auch eine mit einem Tunnel verbundene Wellnessanlage. Mehr zum Thema.

Mamer: Eine 19-Jährige fordert die Amtsinhaber heraus

Nach 23 Jahren ist es Zeit für eine Veränderung, findet Lea Vogel. Als Bürgermeister Gilles Roth (CSV) und Schöffe Roger Negri (LSAP) im Jahr 2000 die Führung in Mamer übernahmen, war die junge Frau noch nicht geboren. Nun kandidiert sie selbst für Déi Gréng bei den Gemeindewahlen. Zum Porträt. (05.04.2023)



Dippach: Ein Bypass für ein Jahrzehnte altes Problem

Wer über die Gemeinde Dippach redet, kommt an einem Thema nicht vorbei: der Umgehungsstraße von Dippach-Gare. Seit Beginn des Jahrtausends wird diskutiert, gebaut wurde sie jedoch bis heute nicht. Die Hintergründe. (11.04.2023)

Frisingen: Hohe Investitionen gefallen nicht jedem

Seit 2017 steht Är Equipe gemeinsam mit der DP in Frisingen in der Verantwortung, CSV und LSAP drücken die Oppositionsbank. Für die kommenden Wahlen buhlen alle vier Parteien um die Gunst der Bürger. Die LSAP-Fraktion beklagt, dass die Kosten für prestigeträchtige Projekte aus dem Ruder laufen. Zum Artikel. (12.04.2023)



Steinfort im Stauloch

Vorwiegend aus Belgien und dem nördlich gelegenen Kanton Redingen kommen sie her. Für viele Autofahrer führt der Weg zur Arbeit durch die Gemeinde Steinfort. Für zu viele. „Steinfort erstickt förmlich im Verkehr“, sagt Bürgermeister Sammy Wagner (LSAP). Nun wird nach Lösungen gesucht - wie diese aussehen könnten. (20.04.2023)



Wie Monnerich die Lebensqualität der Einwohner verbessern will

Ein hohes Verkehrsaufkommen hemmt auch die Lebensqualität vieler Einwohner in allen vier Ortschaften der Gemeinde Monnerich. Vor den Gemeindewahlen fordern alle lokalen Parteien einen besseren öffentlichen Nahverkehr. Zum Artikel. (26.04.2023)



Käerjeng: Tunnelvariante bereitet Kopfzerbrechen

Die geplante Umgehungsstraße in Käerjeng macht weiterhin keine Fortschritte. Das Mobilitätsministerium scheint unsicher, ob die neu vorgeschlagene Tunnelvariante umsetzbar ist. François Bausch zufolge befindet man sich „noch immer in einem Denkprozess. Käerjeng braucht einen Contournement. Aber ich will verhindern, dass die Gemeinde und der Staat danach in jahrelangen Prozessen hängen“. Fortsetzung folgt. Zum Artikel. (27.04.2023)



Roeser: LSAP und CSV stehen in Eintracht beieinander

In der Gemeinde Roeser arbeiten LSAP und CSV seit 2012 in einer Koalition zusammen. Die Chefs im Lokalparlament haben viel in Schulen und Wohnraum investiert, geben sich aber nicht mit dem bislang Erreichten zufrieden. Weiterlesen. (08.05.2023)



Differdingen: Eine Bürgermeisterin nimmt Abschied

Nach knapp vier Jahren an der Spitze von Differdingen beendet Schauspielerin Christiane Brassel-Rausch ihre politische Karriere. Im LW-Interview sagt die Politikerin von Déi Gréng: „Hätte ich zehn Jahre früher mit der Politik begonnen, hätte ich sicher noch weitergemacht.“ Die Hintergründe. (12.05.2023)

Wohnungsbau als größte Herausforderung für Sassenheim

Auf die Gemeinde Sassenheim warten trotz hoher Verschuldung in Zukunft viele Herausforderungen, insbesondere was den Wohnungsbau angeht. Finanzschöffin Nathalie Morgenthaler (CSV) ist trotzdem überzeugt: „Wir stehen finanziell auf gesunden Füßen.“ Auch Bürgermeisterin Simone Asselborn-Bintz (LSAP) sagt: „Es geht uns nicht schlecht.“ Sparmaßnahmen konnte die Gemeinde aber nicht gänzlich verhindern. Mehr zum Thema. (15.05.2023)

Weitere Artikel über Gemeinden im Süden folgen in den kommenden Wochen. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Mehr zum Thema:

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.