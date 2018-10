Mehrere Feuerwehren bekämpfen seit Dienstagmorgen einen Trafo-Brand in Esch/Alzette. Die Warnung an die Einwohner von Esch und Schifflingen, wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten, wurde kurz nach 18 Uhr aufgehoben.

Lokales 7

Esch/Alzette: Transformatorbrand unter Kontrolle - Alarm aufgehoben

Steve REMESCH Mehrere Feuerwehren bekämpfen seit Dienstagmorgen einen Trafo-Brand in Esch/Alzette. Die Warnung an die Einwohner von Esch und Schifflingen, wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten, wurde kurz nach 18 Uhr aufgehoben.

Um 7.40 Uhr wurde die Leitstelle der Rettungsdienste am Dienstagmorgen über ein Feuer in einem Industriegebäude am ArcelorMittal-Standort am Boulevard Aloyse Meyer in Esch/Alzette informiert. In einer Halle war ein Transformator in Flammen aufgegangen und die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Problematisch ist nicht nur die Lage des Transformators in der Halle, sondern auch die Löschwasserknappheit.

50 Löschkräfte aus acht Einsatzzentren vor Ort

Erst kurz nach 18 Uhr konnte die Leitstelle der Rettungsdienste Entwarnung geben: Der Brand war nach mehr als zehn Stunden durch den massiven Einsatz von Löschschaum unter Kontrolle gebracht worden. Die Löscharbeiten werden allerdings noch über Nacht fortgesetzt.



Mobiltelefone als Warnmelder Wenn große Katastrophen passieren, können Sekunden Leben retten. Um nun die Luxemburger Bevölkerung schneller über solche Ereignisse zu benachrichtigen, wurde die Handy-App gouvAlert.lu entwickelt.

Im Einsatz waren am Dienstag rund 50 Löschkräfte aus Esch/Alzette, Schifflingen, Sassenheim-Differdingen, Düdelingen, Monnerich-Reckingen, Petingen, Hesperingen und der Hauptstadt.

Zudem waren auch Mitarbeiter des Umwelt- und des Wasserwirtschaftsamts sowie die Chemiespezialeinheit der Rettungsdienste vor Ort.







7 Durch den Brand kam es zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Foto: CGDIS

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Durch den Brand kam es zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Foto: CGDIS Durch den Brand kam es zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Foto: CGDIS Durch den Brand kam es zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Foto: CGDIS Durch den Brand kam es zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Foto: CGDIS Durch den Brand kam es zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Foto: CGDIS Durch den Brand kam es zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Foto: CGDIS Durch den Brand kam es zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Foto: CGDIS

Wegen der starken Rauchentwicklung und der Gefahr, die von den Dämpfen ausgehen könnte, wurde die Bevölkerung aus den anliegenden Orten Esch/Alzette und Schifflingen aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Kurz nach 18 Uhr wurde dieser Alarm wieder aufgehoben, nachdem die Chemiespezialisten des CGDIS Entwarnung gaben.



GouvAlert! erstmals aktiviert

Außerdem ist am Dienstagmorgen erstmals die GouvAlert!-Prozedur ausgelöst worden. Menschen, welche die vor knapp einer Woche vorgestellte Alarm-App auf ihrem Smartphone installiert haben und sich in der Gefahrenzone befinden, wurden per Push-Meldung vor dem Brand und der damit einhergehenden Rauchentwicklung gewarnt. Zudem wurde auch eine Meldung verschickt, als die Einsatzkräfte Entwarnung gaben.