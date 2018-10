Esch/Alzette: Transformatorbrand unter Kontrolle

Mehrere Feuerwehren bekämpfen seit Dienstagmorgen einen Trafo-Brand in Esch/Alzette. Die Warnung an die Einwohner von Esch und Schifflingen, wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten, wurde kurz nach 18 Uhr aufgehoben.

Um 7.40 Uhr wurde die Leitstelle der Rettungsdienste am Dienstagmorgen über ein Feuer in einem Industriegebäude am ArcelorMittal-Standort am Boulevard Aloyse Meyer in Esch/Alzette informiert. In einer Halle war ein Transformator in Flammen aufgegangen und die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Problematisch ist nicht nur die Lage des Transformators in der Halle, sondern auch die Löschwasserknappheit.

Löschkräfte aus sieben Einsatzzentren vor Ort

Erst kurz nach 18 Uhr konnte die Leitstelle der Rettungsdienste Entwarnung geben: Der Brand war nach mehr als zehn Stunden durch den massiven Einsatz von Löschschaum unter Kontrolle gebracht worden ...