(L.E.) - „Den Tieren geht es gut“, so die Leiterin des Escher Déirepark Anne Meyers am Donnerstag im Gespräch mit dem LW. „Wir haben im Tierpark aber relativ viele Sturmschäden und der viele Regen der letzten Wochen erschwert die Arbeiten.“



Am Mittwoch hatte die Stadt Esch/Alzette von Waldbesuchen abgeraten. Es hatte geheißen, besonders der Gaalgebierg, der Tierpark und die umliegenden Lauf- und Fahrradwege seien betroffen.



Nicht so dramatisch wie auf den ersten Blick



Der Escher Förster Pol Zimmermann relativierte am Donnerstag im Gespräch mit dem LW: „Es ist nicht so dramatisch, wie das auf den ersten Blick klingen mag.“ Die Waldarbeiter seien derzeit damit beschäftigt Gefahrenstellen, wie etwa beim Waldfriedhof, abzusichern.

Der Ellergronn sei zwar auch etwas betroffen, am schwersten seien die Schäden aber am Gaalgebierg. Doch schon am Donnerstag im Laufe des Nachmittags sollen die meisten Sicherungsarbeiten abgeschlossen sein. Vorausgesetzt erneuter Sturm verursacht keine weiteren Schäden.



„Wir haben eine private Firma beauftragt, unseren Arbeitern zu helfen“, so Zimmermann. Dem Wochenendspaziergang im Ellergronn oder auf dem Gaalgebierg stehe jedenfalls nichts im Wege, wenn nicht weiterer Sturm aufkommt.



Bis dahin seien alle Gefahrenpunkte neutralisiert, so der Förster, der mit einem Augenzwinkern anmerkt: „Bei dem Wetter tummeln sich sowieso nicht viele Spaziergänger im Wald.“