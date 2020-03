Esch/Alzette: Spezialeinheit überwältigt bewaffneten Mann

Nach einem Familienstreit muss die Polizei in einer Wohnung in Esch/Alzette einschreiten. Da der Mann in der Wohnung bewaffnet war, musste die Spezialeinheit die Situation klären.

(rc) - Am vergangenen Freitagabend kam es aufgrund eines Familienstreits in der Cité Salvador Allende in Esch/Alzette zu einem Großeinsatz der Polizei. Da der mutmaßliche Täter bewaffnet war, musste die Spezialeinheit einschreiten.

Gegen 21.40 Uhr meldete eine Frau, dass es in einer Wohnung in der Cité Salvador Allende zu einer Auseinandersetzung zwischen Familienangehörigen gekommen war und eine junge Frau die Hilfe der Polizei benötige. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, hatte das Opfer mit seinem Kind bereits die Wohnung verlassen. Beide wurden von den Polizeikräften in Sicherheit gebracht.

Der mutmaßliche Angreifer befand sich zu diesem Zeitpunkt aber noch im Inneren der Wohnung. Als die Beamten sich dem Gebäude näherten, öffnete der Mann das Fenster und bedrohte sie mit einer Armbrust. Es kam zu einem Knall - wie die Polizei vermutet, stammte dieser aus der Armbrust des Mannes. Die Kollegen der Spezialeinheit wurden sofort herbeigerufen. Durch deren Einsatz konnte der Mann in der Wohnung überwältigt und festgenommen werden. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet.





