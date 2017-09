(L.E.) - Seit den 1990er-Jahren gilt die Alzettestraße als die längste Fußgängerzone des Landes. Geht es nach der Escher DP, so sollte geprüft werden, ob sich dies nicht zu gewissen Uhrzeiten ändern könnte.



So steht im Escher DP-Wahlprogramm: „Well et fir Leit mat enger Behënnerung a Senioren oft net einfach ass, fir de wäite Wee an d'Uelzechtstrooss ze kommen, wëll d'DP Esch eng Etüd lancéire bei där mer analyséiren a wéi wäit et méiglech ass, d'Uelzechtstrooss zu gewëssen Auerzäiten a Form vun engem Shared Space fir de Verkéier opzemaachen ...