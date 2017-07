(na) - Am Mittwoch am frühen Morgen wurden 63 Frühstücke in der neuen Jugendherberge vorbereitet. „Eigentlich sind wir bereits seit dem 23. Mai geöffnet“, erklärt der Leiter Romane Baranski.



Zuletzt habe man Druck ausgeübt, um endlich zu öffnen, auch wenn noch nicht alles hundertprozentig abgeschlossen war. So wurden erst am Mittwoch die letzten orangefarbenen Fassendenelemente eingebaut.

Vertreter von 15 Nationen

Was erste Gäste, bereits Vertreter von 15 Nationen, nicht daran hinderte in der Jugendherberge zu übernachteten. Darunter ein Iraner und zwei Chilenen.

Am Donnerstag findet nun die offizielle Einweihung statt. Übergroße Schlafräume werden die offiziellen Gäste vergebens suchen, dafür Zimmer, die eher Hotelflair versprühen und mit zwischen zwei und fünf Betten ausgestattet sind.



Mit Fremden im Zimmer



"Wir vermieten Betten, keine Zimmer“, stellt Romane Baranski dar. In der Regel werden die Zimmer demnach mit anderen Gästen geteilt. Wer will, kann aber gegen einen Aufpreis auch ein Zimmer für sich, für eine Gruppe oder Familie reservieren.



Neben den 36 Zimmer werden im ersten Stockwerk auch Konferenzräume angeboten. Im Erdgeschoss befinden sich Restaurant und Cafeteria, die auch für Außenstehende zugänglich sind.



Wer sich die fünf Etagen des markanten roten Baus ansehen möchte, kann dies am Tag der offenen Tür am Samstag, zwischen 11 und 18 Uhr tun. Bis zum 30. September ist eine Ausstellung von Jacques Schneider in der Jugendherberge zu sehen.