Am Samstagmorgen erwischten Polizeibeamte einen Autofahrer mit Drogen, der außerdem keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte.

Esch/Alzette: Polizei stoppt Fahrer ohne gültigen Führerschein

(sas) - Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte gegen 5 Uhr in Esch/Alzette einen Autofahrer und nahmen dabei den Geruch von Cannabis wahr. Beim Fahrer wurde laut Polizei eine geringe Menge an Drogen gefunden, sowie ein größere Summe Bargeld. Außerdem konnte er keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstellt, wegen Drogenkonsum und -Besitz, sowie wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis.