Esch/Alzette

Mann schlug Partnerin mit Fäusten gegen den Kopf

Die Polizei ermittelt nach einem Fall von häuslicher Gewalt in Esch/Alzette.

(jt) - In Esch/Alzette hat ein Mann seiner Lebensgefährtin mit der Faust mehrmals auf den Kopf geschlagen. Die Frau erlitt dadurch erhebliche Gesichtsverletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Dienstag meldet. Der mutmaßliche Angreifer befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Gewaltvorfall ereignete sich am Sonntagmorgen in einer Wohnung an der Porte de France in Esch. Der Mann und seine Partnerin waren gegen 8.30 Uhr in Streit geraten, der letztlich mit Faustschlägen und Verletzungen für die Frau endete. Danach verständigte der Angreifer die Rettung.

Die Staatsanwaltschaft ordnete nach erfolgreicher Fahndung die Festnahme des Mannes an. Er wurde am Sonntagnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen den Mann erließ.

