(m.r.) - Am Montagabend hat in der Rue du Clair Chêne in Esch/Alzette ein Lieferwagen gebrannt.



Die Flammen riskierten auf ein zweites Fahrzeug überzugreifen, allerdings konnten die Feuerwehrmänner dies verhindern und den Brand schnell löschen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.