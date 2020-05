Esch/Alzette: Kraftakt Schulorganisation

Seit sechs Wochen wird sich in den Escher Bildungsstätten auf die Rückkehr von 3 057 Kindern vorbereitet.

Die acht Escher Grundschulen, in die ab kommenden Montag 3 057 Schulkinder zum Unterricht zurückkehren, werden nicht mehr die gleichen sein, wie vor der Corona-Krise. In den Klassenräumen stehen die Bänke weit auseinander, die Pausenhöfe sind in Zonen eingeteilt, am Boden und an den Wänden sind Wegmarkierungen angebracht und die Kantine bleibt geschlossen.

Den Schulbetrieb unter Berücksichtigung der neuen Sicherheitsvorschriften zu organisieren, hat die Verantwortlichen der Stadt Esch in den vergangenen Wochen auf die Probe gestellt ...