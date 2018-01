(m.r.) - In der Nacht zum Freitag ist ein Jugendlicher in eine geschlossene Gaststätte in Esch/Alzette eingebrochen. Nachdem er den Inhalt der Kasse entwendet hatte, wurde er bei seinem Fluchtversuch von einer noch anwesenden Kellnerin überrascht. Ihr gelang es den jungen Mann festzuhalten, der mutmaßliche Täter konnte sich jedoch losreißen und floh mit dem Diebesgut.

Bei dem Gerangel hatte der Jugendliche allerdings einige seiner Ausweispapiere verloren. Mit Hilfe der Papiere und der Zeugenbeschreibung konnte der junge Mann an seinem Wohnort von der Polizei gestellt werden.



Diebesgut vom Vortag



Die Beamten führten auch eine Zimmer- und Körperdurchsuchung durch und fanden dabei Gegenstände, die bereits am Vortag bei einem anderen Diebstahl entwendet wurden.



Da der Täter minderjährig ist, ordnete die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des Jugendlichen in der Disziplinarabteilung der Strafanstalt in Schrassig an.