(L.E.) - Viele kleine Guillaumes und Stéphanies erwarteten das Prinzenpaar am Donnerstagabend bei einer Temperatur von mehr als 30 Grad Celsius, vor dem Nationalen Resistenzmuseum am Brillplatz. Es waren die Kinder der "Maison relais um Brill", die sich Masken des Prinzenpaares gebastelt hatten.



Auf dem Programm des Besuches des erbgroßherzoglichen Paares standen nebst der obligaten Kranzniederlegung am "Monument aux morts" und des Festumzuges durch die Alzettestraße auch die Eröffnung des "Escher Volleksfest". Wie die Tradition es verlangt, zündete das Prinzenpaar dafür ein Lagerfeuer der Escher Pfadfinder an, auch wenn das Anzünden diesmal erst zum Abschluss des Besuches stattfand. Was aufgrund der sengenden Hitze auch von niemandem der zahlreichen Schaulustigen, die trotz der hohen Temperaturen erschienen waren, bedauert wurde.



Noch bis in den Abend hinein feiern die Escher am Donnerstag unter anderem mit einem großen Feuerwerk gegen 23 Uhr.

Am Freitag eröffnet das „Escher Volleksfest“ wieder um 11 Uhr am Rathausplatz seine Tore. Ab 12 Uhr werden hier Konzerte, Animationen und Vorführungen aller Art dargeboten. Zwischen 16 und 20 Uhr findet am Place Boltgen der traditionelle „Bal populaire“ mit dem Orchester „Trio Vision“ statt.