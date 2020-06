Esch/Alzette: Großeinsatz der Polizei

Laut "L'Essentiel" fand in Esch/Alzette ein Großeinsatz mit rund 20 Polizisten auf der Place Boltgen statt.

Laut "L'Essentiel" fand in Esch/Alzette ein Großeinsatz mit rund 20 Polizisten auf der Place Boltgen statt.

(SC/rc) - Am Donnerstagnachmittag fand in Esch/Alzette auf der Place Boltgen ein Großeinsatz mit rund 20 Polizisten statt, nachdem sich ein möglicherweise bewaffneter Mann in seiner Wohnung über einer Bar verschanzt haben soll. Das berichteten laut "L'Essentiel" Zeugen vor Ort. Ob die Waffe echt sei oder eine Attrappe, hätte man nicht erkennen können, so ein Augenzeuge. Eine Augenzeugin berichtete dem "Luxemburger Wort" von mindestens vier Polizeiwagen, die gegen 17.20 Uhr im Einsatz waren.

Auf Nachfrage bestätigte Polizei-Pressesprecher Claude Strotz, dass ein Großeinsatz an diesem Ort stattgefunden hat, jedoch gegen 18.30 Uhr bereits abgeschlossen war. Der Mann habe seine Wohnung aus freien Stücken verlassen und sich der Polizei gestellt. Er wurde daraufhin festgenommen. Es sei bei dem Einsatz eine Waffe gefunden und beschlagnahmt worden, allerdings habe der Mann sie zu dem Zeitpunkt nicht an sich getragen.

"Alles verlief friedlich, mehr kann ich dazu nicht sagen", so der Sprecher. Die Place Boeltgen und die umliegenden Cafés wurden für den Polizeieinsatz abgeriegelt.

