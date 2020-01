Esch/Alzette: Geschenke aus der Givebox

Seit November sind vier Telefonkabinen als Giveboxen umgebaut. Die erste Resonanz ist positiv - auch wenn eine bereits vorübergehend geschlossen werden musste.

Was ist schöner? Schenken oder geschenkt bekommen? Viele werden in diesem Fall wohl sagen schenken. Doch bei den Giveboxen, deren es in Esch/Alzette seit knapp drei Monaten insgesamt vier gibt, muss man sich nicht konsequent entscheiden. Auch nehmen ist dort erlaubt.



Bei dem Konzept geht es nämlich darum, dass ein Gegenstand, von Kleidern über Dekoartikel bis hin zu Kinderspielzeug, in einer der farbigen, ehemaligen Telefonkabinen abgelegt wird und ein anderer mitgenommen werden darf – dass also ein Austausch stattfindet ...