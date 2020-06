Esch/Alzette: "Geschäftswelt braucht neue Blütezeit"

Mit einem Maßnahmenpaket und einer Kampagne will die Stadt Esch die lokale Geschäftswelt unterstützen.

So plötzlich die Uelzechtstrooss in Esch nach dem Lockdown Mitte März wie leer gefegt war, so schnell war sie am Tag der Wiedereröffnung der Geschäfte vor drei Wochen wieder mit Menschen gefüllt. In Scharen strömen die Bürger seither wieder ins Stadtzentrum. Ob die lokale Geschäftswelt davon profitieren kann, wird sich erst zeigen.

Denn trotz voll besetzter Terrassen und gut besuchter öffentlicher Plätze bleibt der Kundenverkehr in den Geschäften in der Uelzechtstrooss verhalten ...