(na) - Am Dienstag ist der Escher Politiker François Maroldt (65) gestorben. Von allen wurde er "Frunnes" genannt. Am Freitag hatte er noch im Escher Gemeinderat, dem er seit 1997 angehörte, getagt.

Dank dem Erfolg der CSV bei den Wahlen vom 8. Oktober hätte er in drei Jahren in den Schöffenrat eintreten sollen. Dies um das Schulressort, das ihm stets am Herzen lag, zu übernehmen.

Dass er sich für diese Problematik einsetzte, kam nicht von ungefähr. Der erfahrene Englischlehrer war jahrelang Direktor des Escher "Lycée Hubert Clément" gewesen.



Er gehörte der Escher CSV an, als nach dem Wahlsieg 1999 ein interner Streit ausbrach, der 2000 zu Neuwahlen führen sollte. In dieser politisch undurchsichtigen Zeit führte er als Schöffe eine Zeitlang die Geschäfte der Stadt.



Von 2004 bis 2007 hatte er ein Abgeordnetenmandat ausgeübt.



Kox: "Ein fairer Politiker"



Auch in der Sportswelt war François Maroldt engagiert. So war er einer der treibenden Kräfte in Bezug auf die Organisation des Etappenrennens „La Flèche du Sud“ im Verein „Vélo union Esch“.

"Er war stets ein fairer Politiker mit ganz differenzierten Stellungnahmen", sagte am Dienstag Schöffe Martin Kox ("Déi Gréng"). "Er macht keine Opposition nur der Opposition wegen."



Lange hatte er mit der Krankheit gekämpft. Er schien aber zuletzt durch den Wahlsieg und die Perspektive auf das Schöffenmandat erneut voller Tatendrang. In der Mitte der Mandatsperiode hätte er dieses Mal, anders als 1999, ein richtiges Schöffenratsmandat ausüben können. Er hätte die Nachfolge von Mandy Ragny („Déi Gréng“) übernehmen sollen. Umso überraschender kam am Dienstag die traurige Nachricht seines Todes.