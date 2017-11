(na) - Seit 1978 stellte die LSAP in Esch/Alzette den Bürgermeister. Nach den Wahlen vom 8. Oktober und der Bildung einer CSV-„Déi Gréng“-DP-Koalition wird sie nach über 70 Jahren die Oppositionsbänke drücken müssen. „Wir haben ganz viel Erfahrung damit, in der Verantwortung zu stehen. Als Opposition haben wir aber keine Erfahrung“, resümiert LSAP-Sprecher Jeff Dax die Lage, in der sich seine Partei befindet.



"Bestmögliche Oppositionsarbeit"

Im selben Atemzug fügt er hinzu, dass die LSAP „die bestmögliche Oppositionsarbeit“ machen will ...